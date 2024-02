Ponte sullo Stretto, aperta un’inchiesta sul progetto del ministro Salvini

Il fascicolo nasce da un esposto di Schlein, Bonelli e Fratoianni, che lamentano vizi di trasparenza. Il ministro leghista: "Solo in Italia la sinistra dice No alle opere pubbliche"

La Procura di Roma ha aperto un’indagine sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. L’inchiesta, per il momento senza indagati e senza ipotesi di reato, è partita in seguito a un esposto presentato dalla segretaria del Pd Elly Schlein, dal co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e dal segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

L’esposto “sull’attività di progettazione e realizzazione di un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria” è composto di 9 pagine ed è stato depositato lo scorso primo febbraio negli uffici della Procura capitolina di piazzale Clodio. Il fascicolo è seguito dal pubblico ministero Alessia Natale, che si occupa di reati contro la pubblica amministrazione.

Schlein, Bonelli e Fratoianni chiedono di indagare sulla procedura intrapresa per realizzare il Ponte sullo Stretto, fortemente voluto in particolare dal vicepremier leghista Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture.

“Loro, il governo di Meloni e Salvini, rischiano di bloccare il Paese. Se ci viene negata trasparenza sugli atti e non abbiamo gli elementi per valutarli, l’unica via è procedere con un esposto per garantire le nostre prerogative”, ha dichiarato la leader del Pd.

Secondo Schlein, “il ponte a campata unica non offre neanche garanzie di sicurezza per la stabilità e per i problemi di sismicità. È stato anche evidenziato il problema della procedura di Via (Valutazione di Impatto Ambientale, ndr), che viene semplificata con un decreto legge, è una procedura insopportabile. I cittadini chiedono chiarezza e si stanno mobilitando. Duole vedere che ministro e governo vogliono andare avanti”.

Bonelli lamenta il fatto che il progetto del Ponte sullo Stretto “impegna lo Stato per 14,6 miliardi di euro, eppure la documentazione dell’opera risulta riservata e segreta”. “Siamo venuti a sapere da un question time – sottolinea il co-portavoce di Europa Verde – che la relazione sul progetto è stata presentata il 30 settembre, ma l’atto negoziale della società è stato sottoscritto il giorno prima, quindi in 24 ore l’opera è stata relazionata e cambiata. Un tema che getta ombre sulle procedure di questa cassaforte di cui è impossibile sapere come si muove”.

“La trasparenza è dovuta quando ci sono in ballo enormi risorse pubbliche”, rimarca anche Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.

L’avvio dell’inchiesta è stato commentato con disappunto dal ministro Salvini: “Solo in Italia si riesce a fare una battaglia politica contro il ponte, sull’autostrada, una galleria, la Tav”, ha affermato il leader della Lega durante la trasmissione tv Mattino Cinque, in onda su Canale 5.

“Il Ponte sullo Stretto – osserva Salini – serve ad unire milioni di siciliani serve ad inquinare di meno e viaggiare più in fretta. Mi hanno denunciato per questo. Il Pd ha fatto una denuncia alla Procura della Repubblica perché vogliamo fare il Ponte. Solo in Italia la sinistra riesce a dire No alle opere pubbliche”.

Il leader della Lega è intervenuto sulla questione anche via social, affermando di essere “già ‘quasi indagato’ con la complicità della sinistra, e usando soldi dei contribuenti italiani, per voler realizzare un’opera pubblica che l’Italia aspetta da cinquant’anni”. “Non sarà il partito dei No a fermarci, il Ponte si farà. Avanti tutta”, scrive Salvini su X.

LEGGI ANCHE: Mario Tozzi a TPI: “Vi spiego perché il ponte sullo Stretto non solo è insostenibile ma anche anticostituzionale”