La sindaca pentastellata, in carica dal 2016, correrà dunque per il secondo mandato. Come anticipato nelle scorse settimane da TPI a spingere per la ricandidatura di Raggi sarebbe stata l’ala dei “veterani” dei Cinque Stelle capitolini. Il vicesegretario del Pd Andreaha commentato la ricandidatura di Virginia Raggi su Twitter: “La Raggi ha annunciato la sua ricandidatura promuovendo il suo operato. Nulla di personale ma noi diamo un altro giudizio. Roma merita di più e qualcosa di molto diverso da questi questi anni. Per questo il Pd lavora per costruire un progetto alternativo”. La mossa della sindaca e il commento del vicesegretario dem, quindi, hanno di fatto sancito la parola fine all’ipotesi di alleanza Pd – M5S alle comunali di Roma.