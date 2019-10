Raffaele Volpi, chi è il nuovo presidente del Copasir

Cinquantanove anni, deputato, già senatore, ex sottosegretario di governo, storico esponente della Lega, funzionario di partito di professione: ecco chi è Raffaele Volpi, il nuovo presidente del Copasir, l’organo che esercita il controllo parlamentare sull’operato dei servizi segreti.

Chi è Volpi, deputato della Lega ed ex sottosegretario

Nato a Pavia il 27 febbraio 1960, il nuovo presidente del Copasir Raffaele Volpi è in Parlamento del 2008, ed è stato eletto due volte alla Camera e nella scorsa legislatura al Senato. Vive a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. Il suo titolo di studi è il diploma di istituto tecnico per geometri.

Nel 2008 è stato eletto a Montecitorio, grazie alla candidatura, ovviamente per la Lega, Nord nella circoscrizione Lombardia 2. Durante la sua prima legislatura è stato membro della Commissione Affari Costituzionali, della Giunta per il Regolamento e dell’Osservatorio della Camera sui fenomeni di xenofobia e razzismo e del Comitato di controllo e vigilanza sull’immigrazione e della Commissione sulle attività illecite del ciclo dei rifiuti.

Nel 2013 è arrivata la riconferma, eletto al Senato nelle liste della Lega in Lombardia. L’anno successivo è stato eletto Segretario di presidenza del Senato, in sostituzione del collega Giacomo Stucchi, dimessosi per incompatibilità con l’elezione a presidente del Copasir.

Nel 2018, poi, è arrivata la rielezione di nuovo alla Camera, nel collegio uninominale di Suzzara, in provincia di Mantova, con il sostegno della coalizione di centrodestra.

Con la nascita del primo governo Conte, sostenuto da Lega e M5S, a giugno 2018, è stato scelto come sottosegretario alla Difesa.

Oggi infine, mercoledì 9 ottobre 2019, l’elezione a presidente del Copasir: un ruolo pesante in un momento delicato se si considera che nei prossimi giorni il comitato parlamentare dovrà ascoltare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Gli Stati Uniti hanno chiesto all’Italia un aiuto per fare chiarezza sulle interferenze di Mosca nelle elezioni americane del 2016. E il premier ha autorizzato un colloquio tra il ministro della Giustizia Usa e i vertici dei servizi segreti italiani, che si è tenuto a fine settembre. Il Copasir ha quindi chiesto di sentire il capo del governo.

L’audizione di Conte potrebbe svolgersi già la prossima settimana.

Potrebbero interessarti Giachetti a TPI: “Ho votato sì al taglio dei parlamentari, ma qui finisce la mia lealtà. Ora sono libero” Taglio dei parlamentari, De Falco a TPI :”M5S non tradisca il popolo e chieda conferma con referendum” F35: perché se ne parla tanto in Italia, qual è il loro costo e a cosa servono

Russiagate, il ruolo di Conte e dei servizi segreti nella controinchiesta di Barr in difesa di Trump: cosa c’è da sapere

L’accordo sul nome di Raffaele Volpi come nuovo presidente del Copasir è stato raggiunto ieri, martedì 8 ottobre, dopo un incontro al Senato tra il segretario della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e dopo aver contattato al telefono il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Volpi ha avuto la meglio sul candidato di Fdi, il senatore Adolfo Urso, e su quello di Fi, il deputato Elio Vito.