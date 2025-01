Domenica a Roma si terrà un raduno internazionale di movimenti nazionalisti e neofascisti

Domenica 26 gennaio 2025 a Roma si terrà un raduno internazionale di movimenti di estrema destra, tra cui l’organizzazione neofascista italiana Forza Nuova.

I militanti, provenienti da diverse parti dell’Europa, ma anche dalla Siria, si riuniranno per un convegno dal titolo “Europa: una, libera, sovrana”.

L’appuntamento è alle ore 11 all’Hotel St. Martin, in zona Castro Pretorio, non lontano dalla stazione ferroviaria di Roma Termini.

Per promuovere l’evento i neofascisti hanno tappezzato con manifesti diverse strade della capitale e hanno utilizzato il profilo Facebook “Effenne Roma”, utilizzato per aggirare il ban del social network.

Il convegno è organizzato da Alliance for Peace and Freedom, coordinamento europeo che comprende diverse formazioni nazionaliste.

“Nell’imminenza della caduta delle forze che hanno tenuto divisa e schiava l’Europa – si legge nel post su Facebook che annuncia l’evento – Alliance for Peace and Freedom ha organizzato questo convegno a Roma domenica 26 gennaio (ore 11.00). Gli interventi toccheranno temi quali la guerra in Ucraina, lo scenario di Siria e Libano ed il lancio della prossima grande Festa Europea in Serbia”.

All’iniziativa prenderanno parte, in particolare, gli italiani di Forza Nuova, gli spagnoli della Falange e Democrazia Nacional, i francesi del gruppo Les Nationalistes, i tedeschi di Heimat, i serbi di Serbian Right, i greci di K21 e i siriani di Ssnp.

