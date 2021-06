Il direttore di Radio Maria: “Salvini ha ritrovato la fede, gli invio messaggi ogni mese”

“Per far conoscere i referendum sulla giustizia mi appoggerò a Radio Radicale ma anche a Radio Maria”, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.

Dopo le parole del politico, sulle pagine del Corriere della Sera arriva il commento di padre Livio Fanzaga, direttore dell’emittente mariana: “Di questo referendum non so nulla. Non ho competenze particolari per parlarne” […] “A noi interessano le anime da salvare e non i voti alle urne”.

Padre Livio racconta di essere interessato ad aspetti che vanno al di là della politica: “Tempo fa ho letto che ha ritrovato la fede, anche grazie alla Madonna di Medjugorje […] Gli faccio avere ogni mese, come ad altre personalità, i Messaggi della Regina della Pace”.

Politica / C’è un posto anche per Renzi nel nuovo centrodestra moderato di Salvini-Berlusconi Opinioni / "La Madonna mi ha detto che ci vuole tutti più uniti": così Salvini offende i credenti (di G. Cavalli)

Ma tra Salvini e padre Fanzaga non c’è una corrispondenza fissa: non si sono mai visti di persona o parlati, neanche via telefono. Il direttore di Radio Maria, infine, afferma di apprezzare che il leader leghista non nasconda la sua fede, “come invece non di rado succede nel mondo della politica”.