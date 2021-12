“Volete sapere come andrà a finire? Dovrebbe farcela Casini”, questa la profezia di Umberto Bossi su chi andrà al Quirinale. Dopo aver partecipato alla messa di Natale a Buguggiate, vicino Varese, il senatore decide di rispondere a qualche domanda dei presenti sulla situazione politica attuale e sull’elezione del presidente della Repubblica, come raccontato su La Stampa.

“Draghi sta governando abbastanza bene ma se davvero vuole arrivare al Colle deve stare attento soprattutto alla sinistra. A sceglierlo come presidente del Consiglio è stato anche Berlusconi che ha preferito lui, un banchiere centrale, a un banchiere d’affari. Magari la sinistra all’ultimo lo taglia” dice Bossi. E proprio su Silvio Berlusconi al Colle fa un ragionamento: “Ricordiamoci sempre che il presidente della Repubblica è anche il capo dei magistrati. E i magistrati sappiamo che rapporto hanno con lui”.

Sempre fuori dalla chiesa, tra un via vai di fedeli che lo riconoscono, che lo abbracciano, che continuano a fare il tifo per la Padania, c’è ancora il tempo per qualche previsione: “Giorgetti candidato al Colle? Ma no, ma no. Non è proprio il tipo. Non è uno che vuole mettersi in vista”. Per poi concludere con l’ultima profezia che vede Pier Ferdinando Casini al Quirinale. Anche Bossi, rieletto al senato nel 2018, dovrebbe partecipare alle votazioni del Capo dello Stato.