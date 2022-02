Quirinale: mentre Casellati affondava, la ministra Gelmini era a fare shopping

Chi era presente non ha potuto nascondere il suo stupore, soprattutto per l’orario: le 14.20 circa di venerdì 28 gennaio, quando a Montecitorio terminava il quinto scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica e iniziava lo spoglio. Una votazione drammatica per il centrodestra, culminata con l’affossamento della candidatura della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, da parte della stessa (fu) coalizione.

Proprio mentre Roberto Fico leggeva i nomi sulle schede, in un famoso negozio di abbigliamento situato a Largo Chigi la ministra per gli Affari regionali, la forzista Mariastella Gelmini, era intenta a fare compere. «Si è messa regolarmente in fila alla cassa, anche se ha provato a passare inosservata e ha mostrato una certa fretta» racconta a TPI chi ha assistito alla scena. Concluso l’acquisto, fra cui un sotto giacca verde, i commessi e gli altri clienti intorno si sono subito scambiati sorrisi e commenti, mentre la Gelmini sgattaiolava via di corsa.

