Giuseppe Conte con la mascherina: la foto durante il consiglio dei ministri

Presidente e Consiglio dei ministri: tutti con la mascherina. E oggi, per la prima volta, spunta sul profilo Instagram del sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro la prima foto del premier Giuseppe Conte che la indossa. La foto si riferisce al consiglio del Cipe che si è riunito oggi a Palazzo Chigi, dove ormai i protocolli sono rigidissimi. Gli ingressi sono contingentati per gli staff e viene osservato un protocollo rigidissimo. Eppure il presidente del Consiglio la porta calata, mentre il sottosegretario Fraccaro ne è proprio sprovvisto. Il volto del presidente sembra mostrare una certa stanchezza: espressione preoccupata e viso scavato. Il peso delle ultime settimane che hanno sconvolto l’Italia comincia a farsi sentire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Fraccaro (@riccardo_fraccaro) in data: 17 Mar 2020 alle ore 9:28 PDT

Anche il ministro dell’Ambiente Sergio Costa conferma: “Ieri abbiamo fatto il Cdm tutti con la mascherina e i guanti, mantenendo la distanza di sicurezza”. “Nonostante il momento difficilissimo, anzi proprio per questo, continuiamo a lavorare con tutte le nostre forze. Oggi abbiamo riunito il CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, per approvare provvedimenti importanti come il reddito energetico e per sbloccare opere ferme da anni”, si legge nel post Instagram del sottosegretario Fraccaro.

“…È ancora troppo poco! Mai come in questo momento il Paese ha bisogno di investimenti e stiamo facendo di tutto per sbloccarli, con i fatti invece che con le parole. La prima azione di contrasto al Coronavirus è favorire la crescita. Stiamo lavorando senza sosta per questo. Ognuno deve fare la sua parte. Gli italiani ci sono, nelle prossime ore vedremo se ci sarà anche l’Europa!”, conclude.

