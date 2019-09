Pontida 2019, torna il tradizionale raduno della Lega. Salvini: “Il più partecipato di sempre”

“La forza di essere liberi!”. È questo lo slogan del raduno di Pontida 2019, che come ogni anno si terrà sul grande pratone di proprietà del Carroccio, sulla strada provinciale che collega Lecco e Bergamo. L’annuale raduno della Lega è pronto a ospitare, secondo gli organizzatori, almeno 80mila persone.

Non è ancora iniziato il raduno ma già impazza la polemica, dopo le parole del 31enne deputato veneto Vito Comencini, che ha detto: “Questo presidente della Repubblica, lo posso dire? Mi fa schifo. Mi fa schifo chi non tiene conto del voto del 34 per cento degli italiani”.

Nel 2018 furono 60mila, secondo la Lega, i partecipanti al raduno. Quest’anno si replica, aumentando il numero dei pullman attesi, che potrebbe salire a 200.

Quella di domani “sarà la Pontida più partecipata di sempre”: è questa la previsione di Matteo Salvini. Secondo il segretario della Lega, “sarà una bella giornata di costruzione. Se qualcuno ci immaginava depressi ha trovato il Matteo sbagliato”.

Il discorso di Salvini al raduno di Pontida

Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato intorno alle 10 a Pontida per il tradizionale raduno del Carroccio. Salvini è salito sul palco per salutare i militanti, che lo hanno accolto urlando “Matteo, Matteo”.

“Vengo qui da 26 anni e una giornata così non l’ho mai vista, colonne enormi di auto, di pullman. Qualcuno immaginava una giornata triste, invece sarà una Pontida mai vista. Vogliamo un governo del popolo contro un governo del palazzo”, ha detto Matteo Salvini, incontrando i giornalisti, prima del suo intervento dal palco.

Salvini commenta le parole del deputato leghista Vito Comencini che ieri sul Capo dello Stato ha detto: “Mi fa schifo”.”Possono essere sbagliati i toni, bisogna sempre portare rispetto. Sicuramente sono state fatte scelte che non corrispondono alla volontà popolare. Io però non uso l’insulto e propongo agli italiani un cambiamento”, ha detto il leader leghista.

E proseguendo, ribadisce quanto affermato alcuni giorni fa, sulla necessità di un referendum sulla legge elettorale. “Gli alleati del centrodestra sono d’accordo con un referendum sulla legge elettorale. Ne avevo parlato con entrambi. Io voglio che ogni italiano sappia per chi vota, senza che ci siano partitini che tengono in ostaggio il Paese”, ha detto Salvini.

Che cos’è il raduno di Pontida

Ma che cos’è il Raduno di Pontida?

Si tratta dell’annuale ritrovo politico dei membri e dei simpatizzanti della Lega. È dedicato allo storico Giuramento di Pontida che secondo la tradizione (la storiografia non ha mai confermato questo episodio) è avvenuto il 7 aprile 1167. Quel giuramento portò alla nascita la Lega Lombarda contro Federico I Barbarossa.

La prima edizione del raduno si tenne nel comune di Pontida, in provincia di Bergamo, il 20 maggio 1990. Il luogo scelto era quello del “sacro suolo”, un pratone lungo la statale 342, tra Lecco e Bergamo. A inaugurare la tradizione di questo raduno fu Umberto Bossi. Sul pratone venne issata la bandiera della Padania e suonato il Va, pensiero di Verdi, inno della Padania.

Durante la manifestazione prendono la parola i principali leader del partito.

Il raduno è l’occasione per riunire tutta la comunità leghista, tra svago e proclami politici.

