Simone Pillon attacca il neo papà Tiziano Ferro: “Non si nasce da due maschi”

“Non si nasce da due maschi”: così il senatore leghista Simone Pillon si scaglia contro il cantante Tiziano Ferro, che oggi ha annunciato di essere diventato papà di due bambini.

Pillon, noto per le sue posizioni oltranziste, ha commentato sui social l’articolo con il quale Repubblica riportava la notizia della parternità dell’artista.

“Cara Repubblica – scrive Pillon – non si nasce da due maschi e neanche da “due telefonate”, ma da un uomo e una donna. Tutti i figli hanno il diritto di avere una mamma e un papà e di crescere con loro. I desideri degli adulti non dovrebbero mai prevalere sui diritti dei bambini”.

Il post ha sollevato diverse critiche da numerosi utenti, che hanno sottolineato come “anche questo sia amore”, criticando le posizioni del senatore leghista.

Non è la prima volta che Pillon fa dichiarazioni simili. In occasione dell’ultimo Festival di Sanremo, infatti, commentando la partecipazione di Drusilla Foer alla kermesse musicale in veste di co-conduttrice dichiarò: “Non si potrebbe avere tra i co-presentatori un normale papà (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice? Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva”.