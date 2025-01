Tragedia di piazza San Carlo, Chiara Appendino condannata a 1 anno, 5 mesi e 23 settimane

La deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino è stata condannata dalla Corte di assise di Appello di Torino a 1 anno, 5 mesi e 23 giorni di reclusione per gli incidenti di piazza San Carlo, risalenti al suo mandato da sindaca di Torino.

La sentenza è stata emanata nella serata di ieri, lunedì 20 gennaio 2025. Appendino è stata giudicata colpevole per i reati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni plurime colpose, ma la pena è stata ridotta di una settimana rispetto alla precedente condanna.

Il processo riguarda la tragedia avvenuta il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a Torino durante la proiezione su un maxischermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, quando un tentativo di rapina da parte di alcuni giovani (poi identificati e condannati) scatenò il panico tra la folla: nella calca morirono due persone e circa 1.700 rimasero ferite.

Appendino, in quanto sindaca di Torino all’epoca dei fatti, è stata ritenuta corresponsabile dell’accaduto in diversi gradi di giudizio. La parlamentare del M5S – prima cittadina del capoluogo piemontese dal giugno 2016 all’ottobre 2021 – ha optato per il rito abbreviato: nel gennaio 2021 era stata condannata a in primo grado a un anno e sei mesi, pena poi confermata in appello nel giugno 2023. L’anno scorso la Corte di Cassazione aveva disposto un nuovo processo di appello, chiedendo il ricalcolo della pena alla luce del fatto che, nel frattempo, alcune querele sono state ritirate. E ieri la Corte di assise di Appello ha ridotto la pena di una settimana.

I giudici hanno condannato a 1 anno, 5 mesi e 23 giorni anche l’allora Capo di gabinetto della sindaca, Paolo Giordana, mentre Maurizio Montagnese, dirigente dell’Agenzia del Turismo che curò l’organizzazione dell’evento di piazza San Carlo, è stato assolto.

