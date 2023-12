Dopo la convention di domenica mattina sul caso di Beniamino Zoncheddu che ha coinvolto in diretta su Radio Radicale diversi avvocati, politici e giornalisti, domani martedì 12 dicembre dalle 13, davanti alla Corte d’Appello di Roma, si terrà la manifestazione del Partito Radicale per sostenere la vicenda giudiziaria del pastore arrestato e condannato all’ergastolo per un triplice omicidio negli anni ’90.

La tesoriera del partito e Garante per le persone private della libertà personale per la regione Sardegna, Irene Testa , che ha portato avanti una battaglia per difendere la sua innocenza, ha raccolto, fra le altre, la voce di Gaia Tortora vicedirettrice del Tg La7. “Sarebbe bello che le persone, laddove fosse possibile, venissero a vedere che cosa accade e che cosa si dice e decide dentro le aule di giustizia. Non dico di seguire tutto il processo, ma diventare un po’ più attivi e meno passivi sarebbe bene. Questo aiuterebbe tanti, anche quelli che ci mettono la faccia per altri che non possono, non vogliono o magari non hanno il coraggio o la forza”.

L’appuntamento è per domani alle 13. “Concordo con Gaia Tortora, se fossimo tutti più solidali e pretendessimo di indagare a fondo ragioni e verità delle questioni legate alla giustizia, potremmo cambiare molte cose. Vi aspettiamo numerosi”, ha dichiarato Irene Testa.