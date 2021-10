La parità salariale è legge: il Senato approva all’unanimità

La parità salariale è legge. “Il testo unificato sulla parità salariale è stato approvato all’unanimità – esulta la deputata dem Chiara Gribaudo – ed è legge! Quella di oggi è una giornata di festa per tutte le donne che hanno combattuto e lottato per dare nuove tutele alle lavoratrici, per tutte coloro che sono sottopagate, discriminate o che sono state scartate perché donne”.

L’ok all’unanimità è arrivato dalla commissione Lavoro del Senato. Per Gribaudo, relatrice del testo alla Camera, con questa legge le donne avranno “gli strumenti per difendere i loro diritti”. “Grazie a tutte e tutti coloro che hanno contributo a questo risultato, alla relatrice al Senato, Valeria Fedeli, e – aggiunge la deputata – a tutti i gruppi parlamentari che sono voluti arrivare ad approvare questa legge di origine parlamentare, prima della fine della legislatura. Ora la sfida sarà attuarla al 100%. Ne discuteremo fin da subito con i ministri del Lavoro e delle Pari opportunità. L’Italia ha l’occasione di cambiare e di segnare finalmente un traguardo per le pari opportunità”.

“Nel merito – hanno spiegato le relatrici – la legge si basa su due capisaldi fondamentali: il rispetto della parità di genere in tutte le scelte che riguardano lavoratrici e lavoratori e la trasparenza”.