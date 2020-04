Padova, il sindaco rimuove la bandiera dell’Europa per protesta. E Salvini condivide il video

“Non è l’Europa che abbiamo immaginato, ma sembra di essere sempre di più il giardino della Germania. Credo che nessuno dei nostri nonni pensasse di fare la guerra per liberare l’Europa e consegnare per la terza volta in cento anni alla Germania”.

Sono le parole del sindaco di Cadoneghe (Padova) Marco Schiesaro che ha ammainato la bandiera dell’Europa nel suo Municipio. A riportare il gesto è Matteo Salvini che pubblica il video sulla sua pagina Facebook. Il leader leghista torna a parlare di Unione Europea. Anzi, ad accusare le istituzioni comunitarie, riprendendo la questione del referendum per uscire dall’Ue. Un tema caldo per il leader della Lega, soprattutto ora con l’emergenza Coronavirus:

“Marco Schiesaro, sindaco della Lega di Cadoneghe (Padova), in modo pacato ma appassionato spiega perché ha deciso di “sospendere” la bandiera dell’Unione Europea, che in queste settimane si è dimostrata vicina agli interessi di burocrati, di banche e di potentati finanziari, lontanissima dal grido di dolore dei popoli che l’hanno fondata, tra cui gli italiani. Dedicato a chi negli anni si è riempito la bocca di “solidarietà europea” e di “ce lo chiede l’Europa”, scrive su Twitter.

Marco Schiesaro, sindaco della Lega di Cadoneghe (Padova), in modo pacato ma appassionato spiega perché ha deciso di “sospendere” la bandiera dell’Unione Europea, che in queste settimane si è dimostrata vicina agli interessi di burocrati 🔴VIDEO 👉 https://t.co/hLbROl7XMv pic.twitter.com/7rAU9elqmz — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 2, 2020

Alla proposta di uscire subito dall’Unione, il leader ha ammesso che l’idea è “assolutamente comprensibile”. Nonostante tutti gli sforzi di assumere una linea più istituzionale e rassicurante, Salvini non ha mai abbandonato la tentazione di parlare di referendum sull’appartenenza italiana all’Ue.

Viste le premesse, c’è da chiedersi se appena terminerà l’emergenza Coronavirus in Italia, la questione dell’appartenenza all’Ue tornerà di stretta attualità. L’interesse è tutto concentrato proprio su Salvini e sulle sue intenzioni. Trascinato dalla rabbia per la crisi economica a causa della pandemia e per il poco supporto ricevuto dall’Europa, il leader della Lega lancerà davvero il tema del referendum sull’uscita dall’Unione?

Nel frattempo sui social sta diventando virale l’iniziativa proposta per domenica che invita a bruciare la bandiera dell’Europa nelle piazze e sui balconi. In molti hanno mostrato indignazione per l’idea.

