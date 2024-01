Open Arms, Salvini: “Con me ministro Interno nessun morto in mare”

“Con me come ministro dell’Interno non ci fu nessun migrante morto in mare”. Ad affermarlo Matteo Salvini al processo Open Arms, che si celebra davanti al tribunale di Palermo e in cui è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver negato lo sbarco a 147 migranti nell’agosto del 2019, nelle sue dichiarazioni spontanee. “Ho l’orgoglio di dire che quando fui ministro dell’Interno non ci fu alcun episodio luttuoso riferito a migranti, a differenza di quanto avvenuto dopo – ha detto – La politica del Governo era di contrasto al traffico degli esseri umani e di coinvolgimento dell’Europa”.

Lo ha detto, rendendo dichiarazioni spontanee, il leader della Lega Matteo Salvini al processo, in corso davanti al tribunale di Palermo, che lo vede imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi in mare ad agosto del 2019 dalla nave della ong spagnola Open Arms.

“Qui tribunale di Palermo – ha postato su Instagram il ministro – pronto a prendere parola nell’aula bunker al processo che mi vede rischiare 15 anni di carcere per avere, da ministro dell’Interno, difeso la sicurezza e i confini del mio Paese. A testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto”.

“Noi oggi siamo qui a parlare, e lo faccio in totale serenità, di qualcosa che io ho fatto come mio dovere per difendere il Paese e la sua dignità, le sue regole e i suoi confini con il risultato che più mi è caro, che non è la riduzione del 90 per cento degli sbarchi e l’avere fatto risparmiare centinaia di milioni al Paese o di avere collaborato all’arresto di scafisti, ma è stato che in quelle due estati 2018 e 2019, il numero di morti e dispersi si è assolutamente ridotto e questa è una cosa di cui vado fiero”, ha sottolineato il ministro nei suoi 59 minuti di discorso ricordando inoltre che “quando ero ministro dell’Interno gli sbarchi si sono ridotti del 90%. Meno partenze significa meno morti meno drammi e meno soldi per trafficanti”.