Nello Musumeci: “Stato rischia il collasso per le calamità naturali”

Per Nello Musumeci “non è possibile che lo Stato debba andare al collasso, e così sarà tra qualche anno, senza che ci sia nella fase degli indennizzi della ricostruzione una partecipazione da parte del privato” di fronte alle calamità naturali.

“In altre parti d’Europa – ha continuato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare – le assicurazioni obbligatorie per i rischi naturali ci sono e questa cultura dobbiamo introdurla in Italia, anche questa è un’iniziativa impopolare”.