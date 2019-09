Migranti: l’Italia ha assegnato un porto alla Ocean Viking. Nave diretta a Lampedusa

L’Italia ha assegnato un porto sicuro alla Ocean Viking, la nave delle Ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere (Msf) con 82 migranti a bordo. La nave si sta ora dirigendo verso Lampedusa.

Attualmente, secondo l’agenzia Ansa, si sta valutando se far entrare la nave direttamente in porto o eseguire il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera.

La nave Ocean Viking si trovava tra Lampedusa e Malta, in attesa di una risposta alla sua richiesta di un porto sicuro, dopo aver soccorso 84 migranti nel Mediterraneo. In particolare, 50 persone erano state salvate lo scorso 8 settembre da un gommone in difficoltà al largo della Libia. Altre 34 persone soccorse in mare erano state trasferite a bordo della Ocean Viking il 9 settembre dalla barca a vela Josefa.

L’11 settembre una donna incinta al nono mese di gravidanza e suo marito sono stati evacuati a Malta a bordo di un elicottero.

“Ci sono 82 persone che hanno subito enormi traumi, chiediamo una soluzione rapida per risparmiar loro altre inutili sofferenze”, era l’appello rivolto ieri da Gabriele Eminente, direttore generale di Msf. “Sappiamo che i Governi europei stanno cercando un accordo sulla loro distribuzione, ma intanto che si facciano sbarcare”.

Il governo Conte ha affrontato la questione della Ocean Viking durante un vertice a Palazzo Chigi lo scorso 12 settembre, durante il quale era stato annunciato l’ok dell’Unione europea alla redistribuzione dei migranti a bordo della nave.

Migranti, la Germania pronta ad accogliere il 25 per cento dei migranti che sbarcano in Italia

Ieri la Germania e la Francia si sono dette pronte ad accogliere ognuna il 25 per cento dei migranti che sbarcano in Italia: un passo avanti verso il “meccanismo temporaneo” di redistribuzione dei migranti a cui sta lavorando la Commissione europea e sul quale conta il governo Conte per gestire gli sbarchi delle navi delle Ong.

Ad annunciare la notizia per la Germania è stato il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer che, dopo un anno di tensione con l’ex collega italiano Matteo Salvini, tende la mano al nuovo governo giallorosso in un’intervista alla Sueddeutsche Zeitung. Secondo il ministro tedesco, una proposta analoga è arrivata dalla Francia.