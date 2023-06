Morto Berlusconi, ad Arcore l’omaggio del suo popolo: domani i funerali di Stato

Si svolgeranno domani, mercoledì 14 giugno 2023, alle ore 15 al Duomo di Milano i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, l’ex premier scomparso ieri a 86 anni. Nei giorni scorsi il fondatore di Mediaset era stato nuovamente ricoverato al San Raffaele: soffriva da tempo di una leucemia cronica. Poi nella notte un “evento acuto” ha portato ad un rapido peggioramento delle condizioni di salute di Berlusconi, fino alla morte sopraggiunta intorno alle 9.30 di ieri mattina.

Per questioni di ordine pubblico non ci sarà la camera ardente aperta al pubblico negli studi Mediaset, come inizialmente ipotizzato. La salma del leader di Forza Italia si trova a villa San Martino, la sua residenza di Arcore, dove molte persone si sono radunate per rendere l’ultimo omaggio a Berlusconi. Domani i funerali di Stato, ai quali parteciperà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e che saranno presieduti da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano.

La morte di Silvio Berlusconi. Immagini in diretta da Arcore: diretta video https://t.co/lH20WA79Er — Local Team (@localteamtv) June 13, 2023

La notizia della morte di Berlusconi ha immediatamente fatto il giro del mondo. “Era un coraggioso combattente, uno degli uomini più influenti d’Italia”, ha commentato con un video la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Silvio persona cara e vero amico”, il messaggio del presidente russo Vladimir Putin. Decine di mazzi di fiori, bigliettini e dediche riempiono il prato che costeggia Villa San Martino, oltre a numerose sciarpe del Milan e del Monza. Su tutti spicca il lungo striscione che campeggia su una siepe con la scritta ‘Grazie in eterno presidente’. ‘Presidente unico e inimitabile’, ‘buon viaggio Silvio’, i messaggi d’affetto che si leggono sui bigliettini adagiati sul prato accanto a candele e lumini.