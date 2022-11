Morte Roberto Maroni: il vergognoso striscione degli ultras del Napoli contro l’ex ministro

“Volevi vederci morti, ma noi abbiamo visto morire te. Mai tesserati”, così lo striscione offensivo nei confronti della memoria dell’ex ministro leghista Roberto Maroni, morto martedì 22 novembre all’età di 67 anni, esposto dagli ultras del Napoli durante la notte. “Mai tesserati” si riferisce alla misura introdotto dall’ex segretario leghista quando era ministro dell’Interno, e cioè l’introduzione della tessera del tifoso nel 2009. Sul manifesto è stata aperta una indagine conoscitiva della Digos di Napoli.

“Profonda amarezza e vergogna per il disgustoso striscione, esposto oggi in città, che offende la memoria di Roberto Maroni. Gli autori si confermano sempre più minoranza di un tifo organizzato che oggi, dopo questo gesto, si allontana dai successi della squadra e di un pubblico che, invece, ha sempre onorato con passione inconfondibile i valori dello sport.Ci aspettiamo una presa di posizione e una ferma condanna dalla società Calcio Napoli e dalle altre forze politiche”, recita il comunicato diffuso dalla Lega in risposta allo striscione degli Ultras.