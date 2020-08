Il deputato leghista sbeffeggia il governo che suona i tamburi, ma è un’iniziativa per i disabili

Alessandro Morelli, deputato della Lega, in un video caricato sul suo profilo Facebook ha sbeffeggiato alcuni membri del governo che, lo scorso giovedì, hanno suonato i tamburi in piazza Montecitorio per prendere parte all’iniziativa di inclusione per i disabili organizzata dal senatore Eugenio Comencini (Iv).

“L’Italia affonda e loro suonano il tamburo”, sono infatti le parole che accompagnano il video nel post social di Morelli; nella clip caricata dal leghista vengono mostrate le immagini del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il presidente della Camera Roberto Fico, i ministri Roberto Gualtieri e Teresa Bellanova intenti a suonare le percussioni nel contesto della manifestazione delle associazioni PizzAut, Il Tortellante e Banda Rulli Frulli, tre realtà che si occupano di integrazione sociale e lavorativa di giovani con disabilità e autismo. I tamburi, infatti, vengono spesso utilizzati a scopo terapeutico. Morelli, sempre nel video, paragona i membri del governo con l’orchestra che continua a suonare sul Titanic mentre la nave sta affondando, come in una nota scena del celebre film con Leonardo DiCaprio.

