Dopo la notte di festa per il Monza Berlusconi annulla il volo per Rotterdam e diserta il vertice del Ppe

Dopo il passaggio del Monza in Serie A Silvio Berlusconi, presidente del team brianzolo che durante l’ultima partita si è appisolato tra gli spalti, si è decisamente ripreso, e ieri sera ha festeggiato in grande stile la promozione della squadra. Alla festa, oltre alla fidanzata Marta Fascina, Adriano Galliani e Licia Ronzulli, c’erano anche il comico Aldo Baglio e i Gemelli Diversi, con cui il premier si sarebbe trattenuto fino all’una di notte, secondo quanto riporta Repubblica. E i bagordi potrebbero aver inciso sull’agenda del leader di Forza Italia, che ha dovuto disdire il volo in partenza per Rotterdam questa mattina all’alba. Ufficialmente, ha dichiarato, per problemi tecnici al suo aereo. Berlusconi era atteso nella città olandese per partecipare al vertice del Ppe, la famiglia europea di cui fa parte. All’incontro proprio il presidente di Fi sarebbe dovuto intervenire facendo il punto sulla situazione internazionale, per ribadire la collocazione fortemente atlantista del Ppe, dirimendo ogni dubbio dopo il controverso invito all’Ue di far sì che l’Ucraina accogliesse le richieste di Putin. Joseph dual, l’ex presidente del Ppe, aveva anche invitato il Cavaliere a porsi come mediatore fra Usa, Ue e Putin. Ma Berlusconi ha dovuto dare forfait.