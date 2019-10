Una hater augura un tumore a Monica Cirinnà. Lei risponde: “Conosco la paura di morire”

Una hater augura la morte alla senatrice dem Monica Cirinnà. Lei non si fa influenzare e risponde prontamente per mettere a tacere l’episodio di odio online. L’utente in questione è Vanitosa95 e auspica “un carcinoma polmonare” per la politica del Pd.

Hater le augura la morte, la risposta della Cirinnà

L’esponente dem replica mettendo nero su bianco l’esperienza che ha avuto con la malattia: “Grazie!! Ma stia tranquilla sono stata operata già 2 volte alla mammella sinistra e sono ancora qui. Conosco il dolore e la paura di morire. Piuttosto lei rifletta su quanto odio ha dentro di sé, quello si che può farle del male. Io la ignoro felicemente!”.

I precedenti di odio online

La pagina dell’hater, grazie alle molteplici segnalazioni degli utenti, è stata messa sotto osservazione da Twitter. Non è la prima volta che questa utente augura malattie mortali a chi la pensa diversamente da lei. Di recente, infatti, aveva difeso con parole violente il leader della Lega Matteo Salvini da chi lo criticava per il suo malore di qualche giorno fa a Trieste.

Solidarietà per Monica Cirinnà

Sotto al tweet di Cirinnà si è scatenata una gara di solidarietà da parte di tantissimi esponenti del Partito Democratico e non solo. Da Valeria Fedeli a Stefania Pezzopane, da Vladimir Luxuria al movimento per i diritti civili “I sentinelli di Roma”, tutti hanno dimostrato affetto alla senatrice.

