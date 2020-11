Misure anti-Covid, i parlamentari non conoscono zone e colori dell’Italia

Le nuove misure anti-Covid hanno diviso l’Italia in tre zone ognuna delle quali identificabile attraverso un colore, rossa per le aree ad alto rischio, arancioni per le intermedie, gialle per le Regioni più sicure: una divisione che però non tutti i parlamentari sembrano conoscere. Nel corso del programma Non è l’Arena, in onda su La7 nella serata di domenica 15 novembre, è infatti andato in onda un servizio a firma di Rosanna Sferrazza, la quale ha interrogato i politici sui colori delle Zone d’emergenza italiane.

Il risultato è stato che molti dei parlamentari interpellati ha clamorosamente sbagliato le risposte. Dal Pd a Italia Viva, passando per il Movimento 5 Stelle, la Lega e il Gruppo Misto, sono stati diversi i deputati che si sono mostrati non informati sulle nuove misure anti-Covid, con alcuni dei politici interrogati che hanno anche parlato della “zona verde”, che in realtà non esiste.

