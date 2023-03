Discussione tra il giornalista Piero Ricca e Francesca Pascale in Piazza della Scala, a Milano. E’ accaduto durante le fasi iniziali della manifestazione delle famiglie arcobaleno contro lo stop imposto dal Viminale al sindaco Beppe Sala di registrare all’anagrafe i figli di coppie omogenitoriali. “Quando lei faceva il lecca lecca a Napoli, gli spot con il calippo a Napoli, io facevo già le contestazioni a Berlusconi” afferma Ricca. “Non si rivolga a me con questo atteggiamento perverso e maschilista”, replica Pascale. Che aggiunge “Non mi metta le mani addosso, il suo alito già dice tutto”. A spiegarne la genesi e il contesto è lo stesso Ricca, ex collaboratore del ilFattoQuotidiano.it.

Nella piazza Lgbt di #Milano, bisticcio poco inclusivo tra Francesca #Pascale e il giornalista Piero Ricca pic.twitter.com/q9pCXFqUQI — Francesca Totolo (@fratotolo2) March 18, 2023

“Ero in piazza per partecipare alla manifestazione quando ho visto Pascale sotto il palco che veniva intervistata. Finite le interviste l’ho avvicinata per un chiarimento, per chiederle quando esattamente ha scoperto di essere lesbica. Ed era una domanda legittima ma lei si è offesa come se fosse un insulto contraddicendo per altro lo spirito di quella manifestazione perché non lo è. Poi tutto è degenerato con lei che fa riferimenti ad alcol e cocaina, mi dice di toglierle le mani di dosso ma era lei che spingeva”.