Giorgia Meloni “è incapace di risolvere i problemi migratori” dell’Italia, dice Gérald Darmanin. Il ministro francese dell’Interno torna a criticare l’Italia. Dopo che già aveva accusato il governo Meloni di essere “disumano” per aver lasciato in mare aperto la nave Ocean Viking, rifiutando di farla attraccare sulle coste italiane, Darmanin è protagonista di un nuovo affondo: “Meloni è incapace di gestire i problemi migratori per i quali è stata eletta” commenta, parlando di “governo di estrema destra scelto dagli amici di Marine Le Pen” a proposito dell’esecutivo italiano.

Rischia di saltare la missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani prevista per oggi a Parigi a causa dell’attacco di Gérald Darmanin alla premier Giorgia Meloni sui migranti.

Il titolare della Farnesina ha in agenda un incontro in serata con la collega francese Catherine Colonna: un bilaterale previsto da tempo, ma dalla delegazione del ministro trapela che il viaggio potrebbe essere cancellato in mancanza di un chiarimento “deciso e definitivo” da parte delle autorità francesi per le dichiarazioni “offensive e totalmente inaccettabili” di Darmanin.