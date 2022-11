Continua il braccio di ferro tra governo italiano e navi Ong, con la Ocean Vikings di Medici Senza Frontiere e Sos Mediterraneé che ha fatto sapere di aver chiesto aiuto a Spagna, Grecia e Francia per gestire la situazione delle 234 persone a bordo, a cui l’Italia non ha offerto un porto di approdo.

“Visto che le autorità italiane e maltesi hanno chiuso gli occhi sul destino dei sopravvissuti bloccati in mare, Sos Mediterraneé ha inviato richieste alle autorità marittime di Francia, Spagna e Grecia per sollecitare il loro sostegno alla mediazione con le loro controparti”, scrive la Ong umanitaria su Twitter.

📣Alors que les autorités italiennes et maltaises ferment les yeux sur le sort des rescapé.e.s bloqué.e.s en mer, @SOSMedFrance a envoyé des demandes aux autorités maritimes de France, d’Espagne et de Grèce afin de solliciter leur soutien pour une médiation avec leurs homologues. pic.twitter.com/5KcSsrOGAi — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) November 3, 2022

“L’attuale blocco in mare di 985 persone è illegale e disumano. I naufraghi soccorsi in mare non possono essere l’oggetto di dibattiti politici. Molti naufraghi mostrano i segni delle torture, delle violenze sessuali e degli abusi subito in Libia”, ha osservato lo staff delle organizzazioni umanitarie.

La prima nave a incontrare la resistenza del governo da poco entrato in carica è stata la Humanity 3: come svelato dalla trasmissione “Il cavallo e la torre”, il 23 ottobre l’Italia aveva chiesto alla Germania di farsi carico dei migranti salvati a bordo delle navi che battono bandiera tedesca e norvegese. Ma Berlino non ha accolto la richiesta, e nella lettera di risposta alla nota inviata dall’Italia, riportata dal programma di Rai3, ha chiesto alle autorità italiane di prestare “rapidamente soccorso” ai 104 minori non accompagnati salvati nel Mediterraneo, molti dei quali bisognosi di cure mediche. Ma la Farnesina ha risposto chiedendo informazioni sulle persone a bordo e sull’area del soccorso.

La Norvegia dal canto suo non ha replicato all’appello dell’Italia. Sono in tutto mille le persone a bordo delle tre navi Ong che attendono di far approdare i migranti: la Humanity 1, che batte bandiera tedesca, la Geo Barents e la Ocean Vikings, entrambe battenti bandiera norvegese.