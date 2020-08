Bene l’ordinanza per sgomberare i centri di accoglienza dei migranti, ma ora – dopo l’alt arrivato dal Viminale – Musumeci non si fermi e vada avanti. In estrema sintesi è questo il senso del messaggio lanciato al governatore della Regione Sicilia dal sindaco di Messina, Cateno De Luca. Non solo, però: De Luca va oltre e lancia anche un appello a Musumeci affinché guidi il popolo siciliano “alla sommossa”.

“Uniti, tutti insieme, aspettiamo da te quali saranno le proteste eclatanti che metterai in campo contro il Governo centrale, che con scellerata indifferenza nei confronti dei siciliani, mette a repentaglio la pubblica e privata incolumità”, attacca il sindaco di Messina in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook nel primo pomeriggio di oggi, domenica 23 agosto.

De Luca interviene così nella polemica tra Regione Sicilia e Governo sui migranti. Musumeci – preoccupato dalle difficoltà nel gestire i continui sbarchi sull’isola con l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 – ha emanato nelle scorse ore una ordinanza che impone la chiusura di tutti gli hotspot e centri d’accoglienza presenti sul territorio sicilia. Immediata la replica del Governo, con il Viminale che ha fatto notare al presidente di Regione come la questione dei migranti sia competenza di Roma.

“Era tempo che il presidente della Regione siciliana si svegliasse”, commenta De Luca. “Io ho iniziato oltre un mese fa ed è stato già stabilito che a Messina, tra qualche giorno, il 28 di agosto, sarà chiuso l’hotspot e il Cas allocato da oltre dieci anni presso la caserma Gasparro di Bisconte. Roma però ha già annunciato che impugnerà l’ordinanza del Presidente della Regione. A questo punto chiedo a lui (Musumeci, ndr) quali saranno le sue prese di posizione”.

De Luca già in passato è stato più volte protagonista di iniziativa, per così dire, fuori dalle righe: su TPI ne ha parlato tempo da Selvaggia Lucarelli in questo articolo.

