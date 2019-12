“Conte è stato accusato di aver fatto tutto di nascosto. Ha sciorinato dati, documenti, numeri, da cui risulta che la Lega che lo accusava di alto tradimento per non averli informati di quello che stava facendo sul Mes, era stata informata per 26 volte. Solo che o dormivano, o giocavano con il telefonino o guardavano i porno sugli iPad, oppure non capivano quello che gli veniva detto. Il comizietto da bar di Salvini faceva ridere i polli”, sono le parole di Marco Travaglio, durante il suo intervento a Otto e Mezzo, su La7, nella puntata del 3 dicembre 2019.

Vedi l’intervento video a partire dal minuto 9:00.

Travaglio: “Salvini non studia e non capisce, dargli del cazzaro non è un insulto, è pura cronaca”

