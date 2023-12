La senatrice di Fdi Mennuni: “La maternità diventi cool, le 18enni devono sposarsi e fare figli” | VIDEO

La senatrice di Fdi Mennuni: “La maternità diventi cool” | VIDEO

Fanno discutere le parole della senatrice di Fdi Lavinia Mennuni, la quale ha dichiarato che l’aspirazione di una donna deve essere quella di fare figli.

Intervenuta a Coffee Break, il programma d’approfondimento mattutino in onda su La7, la senatrice di Fratelli d’Italia ha dichiarato: “La mia mamma mi diceva sempre: ricordati che qualsiasi aspirazione tu abbia – e io volevo fare politica a 12 anni – tu devi ricordare che hai l’opportunità di fare quel che vuoi ma non devi mai dimenticare che la tua prima aspirazione deve essere quella di essere mamma a tua volta. Allora, secondo me, questa è una cosa che anche le donne della mia generazione di 46 – 47 anni deve ricordare alle nostre figlie”.

Mennuni (FDI): “Dobbiamo ricordare alle nostre figlie che la loro massima aspirazione e missione è quella di diventare mamme. Per le 18enni deve diventare cool sposarsi e fare figli” Anno 2023, quasi 2024. https://t.co/Evnuw0G1wQ pic.twitter.com/BDwNspOnpl — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 28, 2023

“Non dobbiamo dimenticare – ha aggiunto – che esiste la necessità, la missione (la vogliamo chiamare così? Perché io penso sia una cosa bella), di mettere al mondo dei bambini, che saranno i futuri cittadini e italiani”.

Lavinia Mennuni, quindi, ha concluso: “E qui c’è l’approccio culturale: ora userò un termine terribile, diventerà trash: dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni a far sì che la maternità torni a diventare di nuovo cool. Dobbiamo far sì che le ragazze di 18 anni, di 20 anni, vogliano sposarsi e vogliano mettere su una famiglia”.