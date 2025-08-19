Icona app
Home » Politica
Politica

Il fuori onda di Giorgia Meloni con Donald Trump: “Io non voglio mai parlare con la stampa italiana” | VIDEO

Lo scambio di battute durante il vertice alla Casa Bianca per la pace in Ucraina

di Niccolò Di Francesco
Meloni è allergica alla stampa italiana: lo conferma lei stessa in un’imbarazzante fuori onda con Donald Trump andato in scena durante il vertice alla Casa Bianca per la pace in Ucraina. Tutto ha inizio quando il presidente finlandese Stubb, rivolgendosi allo statunitense, mostra il suo stupore nei confronti del presidente Usa per aver aperto le porte del vertice di Washington sulla guerra Russia-Ucraina ai giornalisti. “Ma a lui piace. Gli piace sempre. Io invece non voglio mai parlare con la stampa italiana” afferma la presidente del Consiglio italiana. Successivamente, alla conferenza stampa successiva, Donald Trump chiede ai leader europei: “Ragazzi volete prendere qualche domanda?”. Meloni, però, risponde sussurrando all’orecchio del presidente Usa: “Penso sia meglio di no, siamo troppi e andremmo troppo lunghi”.

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Politica / Ponte sullo Stretto, sì al progetto definitivo. Salvini: “Ci sarà la metro e 120mila posti di lavoro”
Politica / Polemica per il ddl della Lega contro l’antisemitismo: “Vuole punire chi critica Israele”
Politica / Caso Almasri: Nordio, Piantedosi e Mantovano rischiano il processo. Meloni archiviata ma attacca i magistrati: “Tesi palesemente assurda”
Esteri / Mattarella: "A Gaza situazione sempre più intollerabile, c'è ostinazione a uccidere indiscriminatamente"
Politica / Il comune di Feltre revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Politica / Caso Almasri, Boldrini: “Approviamo il codice dei crimini internazionali”
Politica / Casu (Pd) a TPI: “Tra Trump e Musk, il Governo non sa a chi inchinarsi. Ma il futuro è l'indipendenza digitale”
Politica / “Salta la fila”, il ministro Urso risponde alle polemiche dopo il video di Zingaretti: “È la scorta che decide”
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
