Il fuori onda di Giorgia Meloni con Donald Trump: “Io non voglio mai parlare con la stampa italiana” | VIDEO

Meloni è allergica alla stampa italiana: lo conferma lei stessa in un’imbarazzante fuori onda con Donald Trump andato in scena durante il vertice alla Casa Bianca per la pace in Ucraina. Tutto ha inizio quando il presidente finlandese Stubb, rivolgendosi allo statunitense, mostra il suo stupore nei confronti del presidente Usa per aver aperto le porte del vertice di Washington sulla guerra Russia-Ucraina ai giornalisti. “Ma a lui piace. Gli piace sempre. Io invece non voglio mai parlare con la stampa italiana” afferma la presidente del Consiglio italiana. Successivamente, alla conferenza stampa successiva, Donald Trump chiede ai leader europei: “Ragazzi volete prendere qualche domanda?”. Meloni, però, risponde sussurrando all’orecchio del presidente Usa: “Penso sia meglio di no, siamo troppi e andremmo troppo lunghi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)