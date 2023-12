Giorgia Meloni sta ancora male per via dell’influenza: la premier schiva la conferenza stampa di fine anno

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non è ancora del tutto guarita dall’influenza che l’ha colpita alcuni giorni prima di Natale ed è costretta a posticipare nuovamente gli appuntamenti.

Mercoledì 20 dicembre scorso aveva annunciato che ha causa delle sue condizioni di salute, avrebbe annullato il tradizionale incontro di saluti natalizi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e che avrebbe rinviato la conferenza stampa di fine anno. La data individuata dallo staff della presidenza del Consiglio era quella di domani, giovedì 28 dicembre.

Ma Meloni, riapparsa in video sui social per augurare buon Natale, deve nuovamente rinviare, a causa del persistere dello stato influenzale. “La Conferenza stampa di fine anno con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevista per domani, giovedì 28, non avrà luogo per il persistere dell’indisposizione della Presidente”, si legge nella nota dell’Ordine dei giornalisti e l’Associazione Stampa Parlamentare, organizzatori dell’evento, nella quale si aggiunge che l’Ordine resta “in attesa di indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio per la nuova data”. Nel frattempo, si legge in una nota, lo scambio di auguri del presidente della Camera Lorenzo Fontana con la Stampa parlamentare, previsto per venerdì 29 dicembre alle ore 11.00, è stato anticipato a giovedì 28 dicembre, alle ore 14.00, presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio.