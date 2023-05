Meloni ricorda commossa Augello: “Ciao fratello”

La premier Giorgia Meloni ha partecipato ai funerali del senatore Andrea Augello, eletto con Fratelli d’Italia, storico esponente della destra laziale scomparso nei giorni scorsi.

Con lei, nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, la sorella Arianna.

Presenti anche alcuni esponenti del governo tra cui i ministri Francesco Lollobrigida, Andrea Abodi, Eugenia Roccella e il sottosegretario Leo, oltre a numerosi parlamentari e al presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Non è cosa facile quello che Andrea ha voluto che facessi parlando qui – ha detto la premier in un ricordo commosso durante la cerimonia – non solo perché gli volevo bene ma anche perché è difficile parlare di un uomo che detestava di essere compatito”. La presidente del Consiglio ha poi citato una parte dell’ultimo intervento pubblico del senatore, considerandolo come un “testamento”.

E ha concluso: “Saremo degni dei sacrifici che quella generazione ha fatto per consentirci di vivere questo tempo, delle aspettative che aveva e dei progetti che non ha potuto realizzare e che ora forse sono alla nostra portata. Ci saremo come ci sei stato tu Andrea per noi. E quando penseremo a te, useremo le stesse parole che hai usato per tuo fratello Tony, c’era una volta mio fratello”