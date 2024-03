“Grazie Elon, bitcoin liberi”: hackerato il profilo Instagram di Giorgia Meloni

“Grazie Elon free Btc!”. È il messaggio pubblicato ieri sulla pagina Instagram di Giorgia Meloni. Ma si trattava di un fake: l’account della presidente del Consiglio italiana era stato hackerato.

Sul profillo di Meloni erano comparsi un post e una storia con un ringraziamento a Elon Musk e un appello in favore dei bitcoin (“free Bitcoin” in inglese significa “Bitcoin liberi”). L’attacco informatico è avvenuto mentre la premier era in volo verso Roma dopo la missione in Egitto.

Dopo alcuni minuti l’intrusione è stata risolta, ma nel frattempo sui social si erano già diffuse le immagini dei contenuti fake pubblicati.

La Polizia Postale sta svolgendo le verifiche del caso per accertare cosa sia accaduto e per mano di chi. Le forze dell’ordine dovranno appurare in particolare come sia stata aggirata la password della premier e se siano state attivate tutte le procedure di messa in sicurezza del profilo, come l’autorizzazione di accesso attraverso un numero di cellulare.

