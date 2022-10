Meloni, prima uscita pubblica dopo il voto: “L’Italia deve tornare a difendere i suoi interessi”

“L’Italia deve tornare alla difesa del suo interesse per trovare soluzioni comuni”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni, nella sua prima uscita pubblica dopo la vittoria alle elezioni politiche.

“Leggendo i giornali oggi molti avranno capito che quando noi dicevamo che in Europa si parte dalla difesa degli interessi nazionali per arrivare a soluzioni comuni, non lo facevamo perché eravamo populisti, ma perché eravamo lucidi”, ha evidenziato Meloni, intervenuta a una manifestazione di Coldiretti a Milano. “L’obiettivo è quello di restituire una strategia industriale a questa Nazione che da tempo non l’ha avuta”, ha aggiunto.

La futura premier ha detto di aver “scelto di limitare uscite pubbliche” per “dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti”. “Se saremo chiamati a governare questa nazione è chiaro da subito che abbiamo in mente di dare risposte efficaci e immediate ai principali problemi”, ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, che ha posto l’accento sul caro energia. “Siamo in costante contatto con il governo uscente, impegnato in una trattativa molto complessa a livello europeo”, ha detto, ricordando che qualsiasi soluzione “impatterà sui costi energetici tra qualche mese”.

“Il lavoro che va fatto in queste ore è per capire come possiamo intanto intervenire sui costi energetici di questo autunno, non ci possiamo permettere di andare avanti come in questi mesi. Penso che questa sia la responsabilità prioritaria del futuro governo e su questo siamo impegnati a lavorare”.

Nel suo discorso al villaggio Coldiretti, al Parco Sempione a Milano, Meloni ha promesso che saranno coinvolti anche “i corpi intermedi”. “Non faremo da soli”, ha detto la leader del centrodestra, che ha ribadito l’importanza del “sovranismo alimentare”. “La politica deve avere il buon senso di ascoltare e decidere, ma anche l’umiltà di chiedere a chi vive le questioni nel quotidiano quali possono essere le soluzioni. Anche su questo si può costruire un rapporto diverso tra istituzioni e cittadini”.

Meloni si è anche soffermata sul suo incontro di stamattina con Silvio Berlusconi, nel pieno delle trattative per formare il nuovo governo. “È stato un incontro molto cordiale e molto costruttivo. Sono ottimista”, ha detto Meloni. Secondo una nota congiunta, i due leader si sono confrontati sui prossimi passaggi istituzionali in vista della convocazione del prossimo parlamento e “hanno condiviso la necessità che l’Italia abbia bisogno di un governo di alto profilo, capace di affrontare le gravi emergenze che il paese si trova difronte”. Meloni e Berlusconi hanno anche approfondito i dossier più urgenti all’ordine del giorno, “a partire dal caro energia”.