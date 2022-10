ELEZIONI POLITICHE 2022: LA DIRETTA LIVE DI OGGI, 1 OTTOBRE

ELEZIONI POLITICHE 2022 – Continuano le trattative all’interno della coalizione di centrodestra per la formazione del prossimo governo, dopo il successo di Fratelli d’Italia alle elezioni. Oggi vertice ad Arcore tra Meloni, Salvini e Berlusconi. Il leader di Forza Italia si è detto contrario alla presenza di “tecnici puri” nel futuro esecutivo. Intanto Tajani si è detto disposto ad accettare Salvini come ministro dell’Interno. Di seguito le ultime notizie della giornata.

Risultati elezioni politiche: la diretta

Ore 13.15 – Meloni: “Daremo risposte efficaci e immediate a problemi. Italia deve tornare a difendere i suoi interessi” – “Sapete che in questi giorni ho scelto di limitare uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti. Se saremo chiamati a governare questa nazione è chiaro da subito che abbiamo in mente di dare risposte efficaci e immediate ai principali problemi”. Così Giorgia Meloni al Villaggio Coldiretti di Milano. “L’obiettivo è quello di restituire una strategia industriale a questa Nazione che da tempo non l’ha avuta”, ha aggiunto. “Sono in costante contatto con governo uscente. Il tema non è come compensare la speculazione sul gas ma come fermarla”, ha spiegato la leader di FdI. “L’Italia deve tornare alla difesa del suo interesse per trovare soluzioni comuni. Leggendo i giornali oggi molti avranno capito che quando noi dicevamo che in Europa si parte dalla difesa degli interessi nazionali per arrivare a soluzioni comuni, non lo facevamo perché eravamo populisti, ma perché eravamo lucidi”. “Non faremo da soli, coinvolgeremo i corpi intermedi”, ha concluso Meloni. (Qui l’articolo completo)

Ore 13 – Meloni: “Ho già visto Berlusconi, incontro costruttivo, sono ottimista” – “Ho già visto il presidente Berlusconi. E stato un incontro molto cordiale e molto costruttivo. Sono ottimista”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, arrivando al Villaggio Coldiretti a Milano. Per Meloni è la prima uscita pubblica dopo il voto di domenica scorsa che ha sancito la vittoria della coalizione di centrodestra. I due leader si sono confrontati sui prossimi passaggi istituzionali in vista della convocazione del prossimo Parlamento e “hanno condiviso la necessità che l’Italia abbia bisogno di un Governo di alto profilo, capace di affrontare le gravi emergenze che il Paese si trova difronte”. “Meloni e Berlusconi hanno approfondito i dossier più urgenti all’ordine del giorno, a partire dal caro energia”. Così in una nota congiunta dopo l’incontro ad Arcore di questa mattina fra i due leader.

Ore 12.10 – Renzi: “Letta responsabile vittoria Meloni. Pd è finito, noi siamo il futuro” – “Il Pd per come l’abbiamo conosciuto è finito, questione di mesi e il congresso lo chiarirà definitivamente”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine dell’incontro con gli elettori a Milano. “Qui c’è un unico grande responsabile della vittoria della Meloni. L’unica persona che Giorgia Meloni deve ringraziare è Enrico Letta, che ha sbagliato tutto. Dopo questa campagna elettorale incredibile del Pd, masochista, tutti abbiano piena consapevolezza di questo: il Pd è il passato di questo Paese, ‘Reniew Europe è è il futuro”, ha detto Renzi.

Ore 11 – Tajani: “Salvini può fare il ministro dell’Interno. Noi pari dignità con Lega” – “Per Forza Italia Salvini può fare il ministro di qualsiasi dicastero, deve scegliere lui, poi chiaramente è il capo dello Stato e il presidente del Consiglio che esamineranno la lista di ministri. Però per quanto ci riguarda non ci sono assolutamente problemi”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della visita al Villaggio Coldiretti a Milano. “Come ha detto oggi anche Berlusconi abbiamo pari dignità con la Lega visto che abbiamo preso gli stessi voti. L’importante, però, sono i contenuti, non è una questione di poltrone”.

Ore 10.15 – Il consigliere di Zelensky: “Meloni venga a visitare l’Ucraina” – Il capo dell’Ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Copasir Adolfo. Urso, durante il quale si è congratulato con Fratelli d’Italia e la sua leader Giorgia Meloni per la vittoria alle elezioni tenutesi in Italia il 25 settembre e ha espresso la speranza per l’attuazione della posizione a sostegno dell’Ucraina dopo la formazione del nuovo governo italiano. Gli interlocutori – informa una nota dell’Ufficio – hanno discusso della necessità di instaurare un dialogo ad alto livello. Andriy Yermak, a nome del presidente Zelensky, ha invitato Giorgia Meloni a visitare l’Ucraina.

Ore 10 – Al-Sisi fa le congratulazioni a Meloni per la vittoria elettorale – Il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi si è congratulato con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, per la vittoria elettorale e ha dichiarato che “non vede l’ora” di lavorare insieme per sviluppare le relazioni bilaterali fra Egitto e Italia. “Estendo le mie più sincere congratulazioni alla signora Georgia Meloni per la vittoria del suo partito alle elezioni generali nell’amica Repubblica Italiana, augurandole il successo nel guidare l’Italia verso la prosperità e un futuro luminoso”, ha dichiarato Sisi come riporta un messaggio pubblicato su Facebook dal portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi.

Ore 9 – Berlusconi: “No a tecnici puri” – Il leader di Forza Italia a La Stampa: “Io non credo nei tecnici puri: se esistessero la politica diventerebbe inutile. Io ho sempre voluto coinvolgere nei miei governi persone chiaramente schierate con noi, che condividessero il nostro progetto politico, e che avessero un curriculum professionale, accademico o imprenditoriale di prim’ordine – osserva -. Ora vorrei di nuovo qualcosa di simile: non l’adesione a titolo personale di qualche nome famoso, ma l’impegno di mondi importanti”, dall’impresa, al lavoro, alla scienza, “in uno sforzo di vera unità nazionale”.

RIPARTIZIONE SEGGI

Come vengono ripartiti i voti delle elezioni politiche 2022? I voti espressi dagli elettori sono registrati in percentuali. Il metodo con cui le percentuali di voto si trasformano in attribuzione di seggi elettorali, è contenuto nella legge elettorale, e può consistere in un metodo maggioritario, proporzionale o misto. Il Rosatellum (L. 165/2017), la legge con la quale si voterà alle elezioni del 25 settembre, è un sistema misto, maggioritario e proporzionale. Rispetto alla precedente legge elettorale (conosciuta col nome di “Mattarellum”), anch’essa a sistema misto, cambia la proporzione tra i collegi uninominali e quelli plurinominali. Nel Mattarellum il 75 per cento dei seggi erano assegnati col sistema maggioritario e il 25 per cento con il sistema proporzionale. Al contrario con il Rosatellum, i tre ottavi (37,5 per cento) dei seggi di Camera e Senato sono assegnati con il sistema maggioritario (147 deputati e 74 senatori) e i cinque ottavi (62,5 per cento) con il sistema proporzionale a liste bloccate (245 deputati e 122 senatori).