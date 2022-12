Obbligo di Pos sopra i 60 euro, Meloni: “Per i piccoli importi incide tantissimo sui commercianti”

“Sull’obbligo di Pos ci si dice che vogliamo impedire di pagare con il bancomat per favorire l’evasione. Il governo sta valutando la possibilità di non obbligare i commercianti ad accettare pagamenti elettronici per piccoli importi. Incide tantissimo sui commercianti”: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni spiega in un video sui suoi canali social i motivi dell’innalzamento del tetto del contante per gli esercenti.

“Fino a 60 euro – spiega la premier – non vorremmo obbligarli. Vedremo come andrà a finire l’interlocuzione con la Commissione europea”. Il provvedimento fa parte della manovra di bilancio che dovrà essere varata dall’Ue prima di essere votata in Parlamento. “Il tetto al contante – argomenta Meloni – sfavorisce la nostra economia, siamo in un mercato europeo, il tetto ha senso solo se ce lo hanno tutti. In Europa ci sono tanti diversi tetti al contante, e nazioni che non ce l’hanno. La Germania non ha un tetto al contante, l’Austria che confina con l’Italia nemmeno. Chi ha contante da spendere preferisce andare a farlo in altre nazioni”.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato intervistato sull’evasione a Mezz’ora in più: “La grande distinzione è tra chi non può evadere e chi invece ha la possibilità di farlo. Il tutto si basa sulla giustificazione morale di avere a che fare con uno Stato che quando deve comportarsi bene con i cittadini non lo fa”. Sull’abolizione del reddito di cittadinanza, che passerà per una graduale riduzione nel 2023 per poi sparire del tutto a partire dal 2024, Meloni ha commentato il video di una donna che si lamentava della stretta al sussidio: “Voglio aiutare persone a uscire dalla povertà con il lavoro: il lavoro porta ovunque, il Reddito di cittadinanza ti tiene dove sei, non c’è scampo. Più percepirai il Reddito più sarai povero e difficile da inserire nel lavoro. Voglio regalare la dignità del lavoro a persone che non meritano di essere mantenute. Non voglio che la gente sia costretta a votarmi, voglio costruire libertà”.