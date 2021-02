Giorgia Meloni: “Sinistra razzista e misogina, gli insulti a me solo la punta dell’iceberg”

“Non sono nuova a questo genere di insulti, ma ho notato che negli ultimi tempi il livello si è alzato. Non è più la persona nascosta dietro il profilo delle rete, ora si tratta di docenti, storici, giornalisti. E il frutto di diverse forme di razzismo. La sinistra da salotto è diventata razzista e misogina. Le forme di razzismo viste in quel siparietto erano almeno tre. Intanto quella nei confronti delle donne, che è tipica della misoginia: sembra che non si possa prescindere dal riferimento a una donna senza dire cose turpi. Poi c’è il razzismo verso la destra analfabeta”. Lo dice in una intervista a La Stampa Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

“La terza forma di razzismo che sta ammazzando le persone di sinistra è quella nei confronti del popolo – continua la leader romana – Per loro è un insulto definire qualcuno pesciarolo, ortolano, contadino. Ma anche le anime belle della sinistra mangiano grazie a chi svolge quei lavori indispensabili per la società italiana. Questa sinistra invece se ne sta chiusa nei suoi salotti a discettare dei problemi del popolo, che disprezza e non capisce. Della serie ‘Se il popolo non ha più pane, che mangi brioche’”.

“Ai professori come Conte o Draghi sfuggono alcuni elementi basilari della democrazia. Sono 2 mila anni che la società occidentale si interroga su quali siano i migliori per rappresentare il popolo – afferma – Mi pareva che l’avessimo risolto stabilendo che i migliori sono quelli scelti dal popolo e non mi pare che tra le regole della nostra Costituzione ci sia un numero minimo di libri da leggere per rappresentare gli italiani. Serve un numero minimo di voti, che è un’altra cosa. Altrimenti ci possono riproporre il voto in base al censo”, conclude Giorgia Meloni.

Leggi anche: Insulti a Giorgia Meloni, il compagno Andrea Giambruno la difende in diretta tv: “Fiero di lei, il prof vergognoso”

Potrebbero interessarti Tutti pazzi per Draghi, ma già a giugno i partiti potrebbero voltargli le spalle (di L. Zacchetti) Redditi dei politici: chi guadagna di più e chi di meno Anche Draghi teme le varianti Covid: cautela sulle riaperture