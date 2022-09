Meloni: “Dagli italiani è arrivata un’indicazione chiara per un governo a guida Fratelli d’Italia”

“Dagli italiani è arrivata un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia”. Così Giorgia Meloni ha commentato i primi risultati del voto, che hanno confermato il successo del partito da lei co-fondato meno di dieci anni fa.

“È tempo che gli italiani possano nuovamente avere un governo che esca da una loro chiara indicazione alle urne”, ha continuato Meloni, proponendosi come prossima presidente del Consiglio, la prima donna della storia italiana. “È qualcosa con cui spero tutti quanti vorranno fare i conti”, ha aggiunto la leader del partito erede di Alleanza nazionale e del Movimento sociale italiano, accolta da una standing ovation.

“Il fatto che Fratelli d’Italia sia il primo partito in Italia significa tante cose. Per tanti di noi. Questa è sicuramente una notte di orgoglio, una notte di riscatto, di lacrime, di abbracci, di sogni e di ricordi. È una vittoria che voglio dedicare a tutte le persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata”, ha detto.

La leader del centrodestra ha anche parlato di una campagna elettorale “violenta, aggressiva, che noi abbiamo subito, perché la responsabilità era di altri”, da superare per affrontare i problemi del paese e dell’Europa. “Penso che la situazione nella quale l’Italia versa, nella quale versa l’Unione Europea, con la quale complessivamente dobbiamo confrontarci, sia una situazione particolarmente complessa che richiede il contributo di tutti, che richiede un clima sereno, che richiede quel rispetto reciproco che è alla base del confronto in qualsiasi sistema democratico”, ha detto, dicendosi “rammaricata” per i dati sull’astensionismo, al massimo storico.

“Noi siamo a un punto di partenza: è da domani che dobbiamo dimostrare il nostro valore”, ha affermato, ricordando a tutti i presenti che “questo è il tempo della responsabilità, quello in cui se si vuole fare parte della storia bisogna capire la responsabilità che si ha nei confronti di decine di milioni di persone”.

“L’Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo, come non l’abbiamo tradita mai”, ha sottolineato. “Se saremo chiamati a guidare questa nazione, lo faremo per tutti e lo faremo con l’obiettivo di unire questo popolo”. Ha poi ringraziato gli altri leader della coalizione, Salvini, Berlusconi, Lupi, “perchè nessuno si è risparmiato in questa campagna elettorale e tutti abbiamo dato il massimo per arrivare a questo risultato”, oltre alla famiglia, ai collaboratori e al suo stesso partito. La chiusura è lasciata a una (presunta) citazione di San Francesco: “‘comincia a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile e alla fine ti scoprirai a fare l’impossibile’. È quello che abbiamo fatto noi”.