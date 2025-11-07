La Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre, Meloni attacca: “In che giorno cadrà?”

Nuovo scontro tra la Cgil e la premier Giorgia Meloni dopo la decisione del sindacato di proclamare lo sciopero generale per il 12 dicembre contro la legge di bilancio del Governo. “Riteniamo che questa sia una manovra ingiusta, sbagliata e la vogliamo cambiare – aveva dichiarato il segretario Maurizio Landini – L’emergenza fondamentale in questo momento è il salario: c’è bisogno di aumentare i salari, questa manovra non lo fa. Ci rivolgiamo a tutte le persone perché il 12 dicembre siano con noi in piazza: faremo manifestazioni in tutti i territori d’Italia e vogliamo dimostrare che c’è la maggioranza di questo paese, quella che tiene in piedi il paese con il proprio lavoro, che chiede di essere ascoltata e che chiede di cambiare una logica sbagliata per noi non più sopportabile”. La decisione della Cgil è stata subito commentata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha ironizzato sui social: “Nuovo sciopero generale della CGIL contro il Governo annunciato dal segretario generale Landini. In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?”.

In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre? 🤔 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 7, 2025

Il riferimento è al fatto che il giorno prescelto sarà il venerdì, così come accaduto in altre occasioni. Già in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil a supporto della Global Sumud Flotilla, infatti, la premier aveva affermato: “Il popolo italiano nei prossimi giorni affronterà nei prossimi giorni, temo, diversi disagi, per una questione che mi pare centri poco con la vicenda palestinese. Ce lo spiegano i sindacati, mi sarei aspettata che almeno su unq au2atione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il week-end lungo e la rivoluzione non stanno insieme”.