L’annuncio di Meloni: “Chico Forti sarà trasferito in Italia”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata a Washington per l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha annunciato con un video: “Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati uniti che ringrazio. È un giorno di gioia per Chico per la sua famiglia per tutti noi lo avevamo promesso lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico Forti”.

“E’ uno straordinario risultato del Governo e della diplomazia italiana – ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani -. Orgoglioso dei nostri funzionari. In silenzio continuiamo a raggiungere risultati importanti”.

“La crisi in Medio Oriente è una nostra preoccupazione – ha detto la premier durante l’incontro con il presidente Biden nello Studio Ovale -, dobbiamo coordinare le azioni per evitare una escalation, e sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti. La crisi umanitaria è la nostra priorità numero uno, l’Italia ha concentrato il suo contributo su questo”. “Lavoriamo per un G7 concreto e sostanziale. Intendiamo riaffermare un ordine internazionale basato sulle regole, difendendo la libertà”, ha aggiunto.