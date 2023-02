La premier Meloni annulla tutti i prossimi impegni istituzionali: “Motivi di salute”

La premier sabato non andrà in Germania. Oggi presiede Cdm da casa e domani salta incontro con Metsola

Annullati “per motivi di salute” tutti i prossimi impegni istituzionali di Giorgia Meloni previsti in settimana. La presidente del Consiglio sabato non sarà alla 59esima conferenza per la sicurezza che si apre venerdì e proseguirà fino a domenica prossima. Lo scorso 13 febbraio aveva annullato gli impegni in agenda a causa di uno stato influenzale. Oggi, con una nota Palazzo Chigi fa sapere che sono annullati tutti gli incontri e gli impegni della premier “per il persistere di sintomi influenzali”.

Oggi la premier non partecipa di persona al Consiglio dei ministri e presiede la riunione da casa.

Domani non si terrà l’incontro tra la premier e il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. L’appuntamento era in programma nella tarda mattinata a Palazzo Chigi.

La premier inoltre non sarà sabato a Monaco di Baviera, in Germania, alla 59esima Conferenza per la sicurezza che si apre venerdì e proseguirà fino a domenica prossima. Il presidente del Consiglio era attesa nella mattinata di sabato, anche se da Palazzo Chigi non era mai giunta la conferma definitiva della sua presenza.

Tra i prossimi impegni internazionali annullati c’è anche il viaggio in India nelle prossime settimane. Resta in programma, invece, la missione a Kiev fissata prima dell’anniversario dell’invasione russa, ossia il 24 febbraio.