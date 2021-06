Consigliere comunale di Mazara del Vallo: “I comunisti mangiano i bambini”

“I comunisti non sono meglio dei fascisti, sono coloro i quali si mangiano i bambini”: lo ha dichiarato Pietro Marino, consigliere comunale di Mazara del Vallo, durante una seduta del consiglio in cui si discuteva di sostituire i nomi di alcune strade della città siciliana, attualmente intitolate a esponenti del regime fascista.

“Questo regolamento serve per togliere qualche fascista e mettere qualche comunista” ha dichiarato Marino, consigliere del gruppo VIA, Valori Impegno Azione, movimento di destra che fa riferimento all’ex senatore Nino Papania.

“Ricordo a tutti che i comunisti non sono meglio dei fascisti, sono coloro i quali si mangiano i bambini, non è che ce lo siamo dimenticati. È la realtà”. Lo show di Marino è poi proseguito ricordando che “Cin Cin Pin” in Corea del Nord “fucila chi sbaglia ad alzare la mano”.

“Bisogna avere rispetto per la storia e le ideologie – ha concluso Marino – Voi che leggete libri, la storia ci serve a giudicare e e migliorare non per togliere e mettere vostri, quando ci saremo noi vi spazzeremo”.

Il video del consigliere comunale di Mazara del Vallo in breve tempo è diventato virale sui social, mentre il movimento a cui appartiene Marino si è dissociato dalle sue parole.