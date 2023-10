Matteo Salvini vuole costruire una centrale nucleare a Milano

«Ho chiesto ai tecnici del mio ministero. Se partiamo nel 2024, nel 2032 possiamo accendere il primo interruttore di una centrale nucleare», ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a un convegno sul nucleare a Roma. Nel corso del suo intervento, il leader della Lega ha suggerito anche una possibile location: «Da milanese la prima centrale la vorrei a Milano. Vorrei un reattore di ultima generazione nella mia città», ha aggiunto Salvini.

Non è la prima volta che il leader del Carroccio interviene su questo tema. A luglio del 2022, Salvini aveva proposto di costruire una centrale nucleare nel quartiere di Baggio, sempre a Milano, dove è cresciuto da piccolo. E oggi, sempre da Roma, Salvini ha ribadito la linea dell’esecutivo: «Ci tengo a portarvi il convinto sostegno non solo della mia forza politica ma dell’intero governo. C’è un’idea complessiva di sintesi. Ora cerchiamo di pianificare. Bisogna mettere insieme quattro ministeri – Imprese, Ambiente, Infrastrutture e Mef – per coordinarsi e darsi dei tempi».