“Se colpevole carcere a vita”, il tweet di Salvini su Turetta scatena le polemiche: “Adesso è garantista?”

Arresto Filippo Turetta, il tweet di Matteo Salvini scatena le polemiche

È polemica sui social per un tweet di Matteo Salvini riguardante l’arresto di Filippo Turetta, il 22enne accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin.

Il ministro delle Infrastrutture, infatti, ha commentato il fermo di Turetta, avvenuto questa mattina in Germania, scrivendo sul suo profilo Twitter: “Bene. Se colpevole, nessuno sconto di pena e carcere a vita”.

Bene. Se colpevole, nessuno sconto di pena e carcere a vita. pic.twitter.com/KG9t6lUOs7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 19, 2023

Parole che hanno scatenato numerosi utenti, che sui social hanno commentato: “Adesso Salvini si scopre garantista?”. Diverse persone, infatti, imputano al segretario della Lega di non aver utilizzato lo stesso metro di giudizio su fatti di cronaca passati, magari riguardanti extracomunitari.

“Quando però a compiere un reato è un immigrato, magari africano, Salvini non lo usa il periodo ipotetico. Se uno scappa in Germania dopo essersi reso irreperibile da oltre una settimana le viene da pensare ‘se colpevole’? Sempre peggio Salvini, lei non conosce la vergogna” ha commentato, ad esempio, Tommaso Zorzi, sempre sui social.

E ancora: “È bianco, etero e di buona famiglia….per gli altri urla alla castrazione chimica. Ricordiamoci anche che di questo” scrive un utente.