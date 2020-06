Muccino attacca Salvini, il leghista risponde e gli corregge l’italiano

Gabriele Muccino ha attaccato su Twitter Matteo Salvini ma il leader leghista ha risposto correggendo gli errori di ortografia presenti nel post del regista.

Nel tweet Muccino scriveva al numero uno della Lega: “Non parli a nome degli italiani perchè milioni di essi non sono nè suoi Amici, nè condividono nulla di quello che lei ha realizzato e vorrebbe realizzare. Lei, totalmente incurante della Res Pubblica, lasci la scene, non ci chiami Amici e smetta di parlare a nome degli italiani”.

Matteo Salvini ha condiviso l’attacco di Gabriele Muccino sottolineando gli errori di ortografia: l’accento grave invece di quello acuto nelle parole “perché” e “né”; la doppia b in “Res Publica” (latino per “cosa pubblica”) e infine l’articolo singolare “la” prima del sostantivo plurale “scene”.

Il regista (che in passato mi ha accusato di riportare l’Italia nella “melma dell’ignoranza”…) non gradisce che vi chiami “amici” e vi dia la buonanotte! 😀😀😀

Ma chi lo obbliga a seguirmi? La rete è libera e bella!

Con buona pace sua, buonanotte Amici!❤️ (1/2) pic.twitter.com/HO8uFHDGG6 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 11, 2020

Salvini ha aggiunto come didascalia: “Il regista (che in passato mi ha accusato di riportare l’Italia nella ‘melma dell’ignoranza’…) non gradisce che vi chiami ‘amici’ e vi dia la buonanotte! Ma chi lo obbliga a seguirmi? La rete è libera e bella! Con buona pace sua, buonanotte Amici!”.

Seguito dal post scriptum: “A questo coltissimo intellettuale di sinistra che mi dà dell’ignorante ricordiamo che si scrive: ‘né’, ‘perché’ e ‘res publica’. Subito a ripetizione dalla Azzolina (senza plexiglas)!”, rinnovando la polemica precedente con il ministro dell’Istruzione e aggiungendo l’hashtag: #MuccinoBocciato. Il nome del regista è entrato in tendenza su Twitter ed è stato attaccato dagli utenti che non hanno gradito gli strafalcioni grammaticali.

