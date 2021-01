Dopo una settimana Salvini ammette: “Trump responsabile dell’assalto al Congresso”

Dopo i fatti di Capitol Hill tutto il mondo si è schierato contro il presidente Donald Trump per aver istigato alla violenza. I principali leader politici hanno esplicitamente condannato il Tycoon, persino i più allineati con le sue posizioni politiche, come la leader del Rassemblement National Marine Le Pen o il primo ministro belga Alexander De Croo.

In Italia Matteo Salvini si è limitato a condannare la violenza senza menzionare esplicitamente le responsabilità di Donald Trump, fin quando, in un servizio del programma di Rai 3, Carta Bianca, ha ammesso che il presidente uscente ha una responsabilità nell’assalto al Congresso.

Incalzato da Enrico Lucci, Salvini ha detto: “Sicuramente (Trump, ndr) non gli ha detto subito ‘state tranquilli e tornate a casa”. “Quindi una responsabilità ce l’ha?“, ha chiesto il giornalista. A quel punto il leader del Carroccio ha risposto: “Evidentemente sì”.

“Con la democrazia americana in frantumi, il Covid che gira allegramente per il mondo, eccomi in mezzo alla crisi del governo italiano”.

Enrico Lucci e la crisi di governo… pic.twitter.com/3XnmTKrZ52

— #cartabianca (@Cartabiancarai3) January 12, 2021