Quando Renzi scriveva: “Inaccettabile che ci siano ancora piccoli partiti che mettono i veti”

“Non è accettabile che nel 2017 ci sono ancora piccoli partiti che mettono i veti”, così Matteo Renzi nel 2017, quando – appena rieletto segretario del Pd – durante il governo guidato da Paolo Gentiloni si scagliava contro chi minacciava la crisi dal “basso” di percentuali elettorali risicate.

Ma ora la situazione si è ribaltata e Matteo Renzi, che ieri ha innescato la crisi di governo annunciando il ritiro delle sue ministre dall’esecutivo, si ritrova proprio nel ruolo di quel piccolo partito che mette i veti. Una situazione in cui, peraltro, si è ficcato da solo quando a settembre 2019, dopo aver contribuito a formare il nuovo governo giallo-rosso, ha deciso di uscire dal Pd, in cui avrebbe goduto ancora di buona percentuali e di formare un suo partito.

I veti di oggi di Italia Viva, che nei sondaggi gode del 2,5 per cento, sono sul Recovery Plan, sull’indisponibilità del governo di attingere ai fondi del Mes sulla sanità e in generale su un modo di gestire la pandemia che il leader di Iv ha trovato poco democratico, perché giocato troppo sui social. L’attacco al premier Giuseppe Conte è stato chiaro dall’inizio della conferenza stampa di mercoledì 13 gennaio, e nulla esclude che Renzi vorrebbe far nascere una maggioranza guidata da un premier diverso.

Il tweet del 2017, condiviso durante la trasmissione Porta a Porta, non era il primo in cui il “vecchio rottamatore” si scagliava contro i piccoli partiti. Ben prima di diventare premier, nel 2012, alla Leopolda assicurava: “Se vinciamo noi non ci sarà più spazio per il potere di veto dei partitini”. E qualche utente oggi scherza: “Per Renzi i veti erano inaccettabili nel 2017, ma forse sono accettabili nel 2020”.

Leggi anche: 1. Dimissioni di Conte, patto di legislatura, nuovo premier: cosa può succedere ora che Renzi ha staccato la spina 2. Crisi di governo aperta dopo lo strappo di Renzi. Ora Conte in bilico tra dimissioni e fiducia in Aula 3. Il piano di Renzi ora si complica: vince solo se salta Conte 4. Il paradosso della crisi di governo: la maggioranza non cambia nonostante le dimissioni delle due ministre

Potrebbero interessarti La videolettera di Riccardo Bocca: la parabola di Renzi, da mister Rottamatore a picconatore di sé stesso Dimissioni di Conte, patto di legislatura, nuovo premier: cosa può succedere adesso Chi vincerebbe se ci fossero le elezioni oggi: ecco la simulazione di voto