Matteo Renzi ha fondato una società di consulenza

Matteo Renzi ha fondato una società di consulenza: lo rivela l’Espresso, secondo cui il leader e senatore di Italia Viva la settimana scorsa ha aperto, con il doppio ruolo di amministratore e azionista unico, la Ma.Re. Consulting srl, azienda che prende il nome proprio dalle iniziali dell’ex premier.

Secondo il settimanale, che cita lo statuto depositato alla Camera di commercio di Roma, la neo società di Renzi si occupa di “consulenza, assistenza, prestazione di servizi, svolgimento di analisi, studi e ricerche dirette alle imprese o a favore delle stesse o di enti, soggetti e servizi in genere, in materia di strategia aziendale e industriale, operazioni straordinarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni eccetera”.

Dopo le polemiche per i viaggi all’estero in qualità di conferenziere, dunque, l’ex segretario del Partito Democratico continua la sua attività extraparlamentare: attività finita nel centro del mirino per i possibili conflitti d’interesse che Matteo Renzi potrebbe avere proprio per il suo ruolo di senatore e politico.

L’ex presidente del Consiglio, infatti, attualmente è membro della Commissione Sanità, mentre precedentemente faceva parte della Commissione Difesa.

