Renzi a TPI: “A Bettini rispondo che Italia Viva ha fatto il doppio rispetto ai sondaggi”

Matteo Renzi torna a parlare a TPI con un’intervista video condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio di trenta minuti all’indomani del voto sulle Regionali 2020 e sul referendum per il taglio dei parlamentari. “A Bettini – spiega Renzi – che dice che il progetto di Italia Viva non ha prospettive, rispondo che sarei prudente a dire ciò perché alla nostra prima elezione abbiamo fatto il risultato migliore di tutte le start up della politica. E aggiungo che i sondaggi ci davano sotto al 3% e invece abbiamo fatto una media del 5.1%. Ma questo è poco rispetto ai nostri obbiettivi ma il doppio rispetto ai sondaggi”.

Il dirigente del PD Goffredo Bettini ha risposto alle parole dell’ex premier e leader di Italia Viva: “Tengo a precisare che non ho parlato delle percentuali del risultato elettorale, che possono essere lette in modi diversi in quanto Italia Viva in alcune parti del Paese ottiene risultati più alti del previsto e in altre, al contrario, deludenti. Piuttosto mi riferivo a un tema di prospettiva politica. Vale a dire come Renzi intende utilizzare le forze e le energie che si raccolgono attorno a lui. È un tema naturalmente che dall’esterno può essere solo sollecitato ma che poi è giusto risolva egli stesso in prima persona” (Qui la replica completo).

Di seguito l’intervista-video completa:

