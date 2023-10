Mattarella: “Sistema sanitario patrimonio prezioso da difendere e adeguare”

“Il servizio sanitario del nostro Paese è un patrimonio prezioso da difendere ed adeguare ed in questo la riflessione delle Regioni, in dialogo con il Paese e la società, è particolarmente preziosa e importante”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Torino al secondo Festival delle Regioni.

A fronte dei numerosi dossier aperti – autonomia e sanità su tutti -, il presidente della Repubblica rivolge un appello all’«unità» senza però prendere parte alle dispute in corso. Da un lato c’è la tensione tra esecutivo di Roma e presidenti del Sud sull’autonomia, dall’altro tutti i governatori sono preoccupati per il servizio sanitario. E Mattarella offre proprio il criterio dell’unità come possibile via d’uscita da tunnel che potrebbero risultare complicato uscire.